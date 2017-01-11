«Хьюстон» продлил серию до 9 побед, Харден оформил второй кряду трипл-дабл

«Хьюстон Рокетс» вырвал победу над «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата. Встреча прошла в «Тойота-центре» в Хьюстоне и закончилась со счётом 121:114 в пользу хозяев. Перед заключительной четвертью перевес «Хьюстона» составлял 17 очков, однако «Шарлотт» едва не удался полноценный камбэк.Самым результативным у «Рокетс» стал, оформивший трипл-дабл — 40 очков, 15 подборов и 10 передач. Ещё 16 очков набрал Тревор Ариза. За «Хорнетс» 25 очков и 10 передач набрал Кемба Уокер, 22 очка — Франк Камински.В предыдущем матче против «Торонто Рэпторс» (129:122) Харден также оформил трипл-дабл, состоявший из 40 очков, 11 результативных передач и 10 подборов.Эта победа стала для «Хьюстона» девятой подряд.