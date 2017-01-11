«Сан-Антонио» упустил победу над «Милуоки», несмотря на 30 очков Леонарда

«Сан-Антонио Спёрс» на своей площадке уступил «Милуоки Бакс» в рамках регулярного чемпионата. Матч прошёл в «Эйти-энд-Ти-центре» в Сан-Антонио и закончился со счётом 109:107 в пользу гостей. Отметим, что перед заключительной четвертью «Спёрс» вели в счёте с разницей в 6 очков, а по ходу встречи их перевес достигал — «+13».Самым результативным в составе «Милуоки» стал Майкл Бизли, набравший 28 очков. Ещё 22 в активе Джабари Паркера. «Сан-Антонио» не спасли от поражения даже 30 очковЭто поражение стало для «Сан-Антонио» всего вторым за последние девять игр.