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29 очков Джеймса не спасли «Кливленд» от проигрыша «Юте»

11 января 2017, среда. 07:39. Баскетбол
«Кливленд Кавальерс» потерпел поражение от «Юты Джаз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла на «Вивинт Смарт Хоум Арене» в Солт-Лейк-Сити и закончилась со счётом 100:92 в пользу хозяев.

В составе победителей самым результативным игроком стал Гордон Хэйворд, набравший 28 очков. Ещё 18 в активе Родни Худа, Руди Гобер оформил дабл-дабл — 11 очков, 14 подборов. За проигравших 29 очков набрал Леброн Джеймс, 20 — Кайри Ирвинг, у Тристана Томпсона 12 очков и 12 подборов.

Несмотря на поражение, «Кливленд» останется лидером Восточной конференции.
НБА - регулярный чемпионат
11 января 2017, среда. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Юта Джаз:
Кливленд Кавальерс:
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Кливленд Кавальерс Юта Джаз Леброн Джеймс НБА
Новости. Баскетбол
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