29 очков Джеймса не спасли «Кливленд» от проигрыша «Юте»

«Кливленд Кавальерс» потерпел поражение от «Юты Джаз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла на «Вивинт Смарт Хоум Арене» в Солт-Лейк-Сити и закончилась со счётом 100:92 в пользу хозяев.
В составе победителей самым результативным игроком стал Гордон Хэйворд, набравший 28 очков. Ещё 18 в активе Родни Худа, Руди Гобер оформил дабл-дабл — 11 очков, 14 подборов. За проигравших 29 очков набрал Леброн Джеймс, 20 — Кайри Ирвинг, у Тристана Томпсона 12 очков и 12 подборов.
Несмотря на поражение, «Кливленд» останется лидером Восточной конференции.