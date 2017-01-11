Корвер: «Кливленд» – самая сильная команда из тех, за которые я играл

Атакующий защитник «Кливленд Кавальерс»поделился впечатлениями от дебюта за новую команду в матче регулярного чемпионата с «Юта Джаз».«Я всегда чувствовал, что чем лучше мои партнёры, тем лучше могу играть я сам. А «Кливленд» – самая сильная команда из тех, за которые я выступал», – передаёт слова Корвера ESPN.Встреча завершилась поражением «Кливленда» со счётом 92:100, а Корвер в первом поединке после обмена из «Атланты Хоукс» набрал 2 очка и совершил 3 подбора за 18 минут на площадке.