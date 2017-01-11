Бен Симмонс приступил к тренировкам

Первый номер драфта 2016 года форвард «Филадельфия Сиксерс»приступил к тренировкам впервые после операции по поводу перелома правой ноги, сообщает ESPN. Пока он выполняет исключительно упражнения с небольшой нагрузкой и участвует в групповых занятиях без сопротивления.20-летний Симмонс был прооперирован 4 октября прошлого года. Первоначально предполагалось, что он выбыл из строя на три месяца, однако агент игрока не исключал, что его клиенту придётся полностью пропустить дебютный сезон.