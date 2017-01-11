Вяльцев о матче с «Баварией»: с немецкими командами всегда тяжело играть

Защитник «Химок»поделился ожиданиями от матча Топ-16 Еврокубка с «Баварией», который состоится 11 января в Мюнхене.«Немецкие команды всегда неудобные, с ними тяжело играть. В предыдущей группе у нас была «Альба», и несмотря на то что мы у них легко выиграли на выезде, дома было достаточно тяжело с ними играть. Физически тяжело с немецкими командами, они бьются до конца, играют в силовой баскетбол, с быстрыми переходами с подборами на щите, поэтому мы готовимся к тяжёлой игре. Мы будем играть в Мюнхене, болельщиков будет полный зал, это будет помогать соперникам.Нам будет очень тяжело играть. У «Баварии» поменялся тренер, так что тяжело делать какие-то сравнения. Они показывают достаточно хороший баскетбол, мы смотрели видеозаписи их игр. Они играли в одной группе с «Зенитом». Это хорошая команда, которая хорошо бежит, физически сильная, так что будет тяжело», — рассказал Вяльцев в видеоинтервью пресс-службе команды.