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Вяльцев о матче с «Баварией»: с немецкими командами всегда тяжело играть

11 января 2017, среда. 15:44. Баскетбол
Защитник «Химок» Егор Вяльцев поделился ожиданиями от матча Топ-16 Еврокубка с «Баварией», который состоится 11 января в Мюнхене.

«Немецкие команды всегда неудобные, с ними тяжело играть. В предыдущей группе у нас была «Альба», и несмотря на то что мы у них легко выиграли на выезде, дома было достаточно тяжело с ними играть. Физически тяжело с немецкими командами, они бьются до конца, играют в силовой баскетбол, с быстрыми переходами с подборами на щите, поэтому мы готовимся к тяжёлой игре. Мы будем играть в Мюнхене, болельщиков будет полный зал, это будет помогать соперникам.

Нам будет очень тяжело играть. У «Баварии» поменялся тренер, так что тяжело делать какие-то сравнения. Они показывают достаточно хороший баскетбол, мы смотрели видеозаписи их игр. Они играли в одной группе с «Зенитом». Это хорошая команда, которая хорошо бежит, физически сильная, так что будет тяжело», — рассказал Вяльцев в видеоинтервью пресс-службе команды.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
БК Химки Егор Вяльцев
Новости. Баскетбол
11 января 2017, среда
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