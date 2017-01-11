Пашутин: УНИКСу нужно навязать «Бамбергу» жёсткий контакт

Главный тренер казанского УНИКСарассказал, как его клуб планирует обыграть немецкий «Бамберг» в Евролиге.«Наша задача — проанализировать два последних поражения, хорошо потренироваться. Ребята в полной мере готовы к матчу, нужно остановить или соответствовать скорости „Бамберга“, не дать им показать быструю игру и навязать физически жёсткий контакт. Но будет нелегко», — приводит слова Пашутина «Р-Спорт».Матч УНИКСа и «Бамберга» состоится 12 января в Казани на арене «Баскет-холл».