В. Карасёв: приятно, что «Зенит» выиграл, но осадок остался

Главный тренер «Зенита»прокомментировал домашнюю победу своей команды над «Летувос Ритас» со счётом 88:79 в матче 2-го тура топ-16 Еврокубка.«Приятно, что выиграли, но осадок остался. Есть радость победы, но есть и понимание того, что это не та игра, которую мы хотели бы видеть. Этому есть объяснение. Я говорил ребятам, что после двух матчей, где мы набирали по 110 очков, после тяжёлой победы над «Химками» с сумасшедшим процентом попаданий этот процент будет неизбежно ниже. В такой ситуации нужна хорошая агрессивная защита.В начале матча мы её показывали, повели 10 очков и, как это ни обидно, расслабились. Получается, что команда ещё молодая и все эти вещи в них надо вбивать дубинами. Знаете, как дети не верят родителям, а всё узнают только на своём опыте? У нас есть такая же проблема. У нас не так много игроков, которые могут выдавать хорошие игры серийно, всегда идёт спад. Но мы всё равно победили, в концовке хорошо отзащищались против «больших». Очень надёжно в защите сыграл Мбакве — он не только справился со своими задачами, но и страховал всех. За счёт этого нам удалось убежать в атаку, Янис попал свои броски, и этот отрыв в 10 очков позволил нам выиграть», — приводит слова Карасёва официальный сайт «Зенита».