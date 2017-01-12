21 очко Огвумике помогло «Динамо» разгромить «Вислу» "+37" в женской Евролиге

Курское «Динамо» обыграло польскую «Вислу» со счётом 96:59 в матче женской Евролиги. Российский клуб добился более чем 20-очкового превосходства уже к большому перерыву и продолжил наращивать его во второй половине матча.Самой результативной в этом матче стала центровая «Динамо» Ннемкади Огвумике, которая набрала 21 очко.«Динамо»: Огвумике (21 + 9 подборов), Маккотри (15), Левченко (14), Вадеева (10 + 13 подборов), Кириллова (8), Принц (7), Сиак (6), Видмер (4), Круз (4), Дорошева (4), Медведева (3).