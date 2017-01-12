Тимма: «Летувос Ритас» сломила игра «Зенита» в защите в третьей четверти

Капитан «Зенита»прокомментировал победу своей команды над «Летувос Ритас» со счётом 88:79 в матче 2-го тура топ-16 Еврокубка, который состоялся в Санкт-Петербурге 11 января.«В баскетболе так бывает, что один день ты попадаешь, а другой уже нет. Главное — это то, как мы сыграли в защите в третьей четверти. Думаю, что именно это их сломило и принесло нам важную домашнюю победу. Нам ещё есть над чем работать, но в целом мы сыграли нормально. Всегда всё начинается с защиты, именно защита — самое главное. Если ты не попадаешь в атаке, то должен в два раза больше стараться у своего кольца, чтобы противник тоже не забивал. Третья четверть действительно получилась малорезультативной. К такой игре в защите нужно стремиться всю игру, и тогда всё будет отлично.Тяжело – не тяжело было после матча с «Химками», это неважно. Такой у нас вид спорта, мы играем в двух турнирах, и всегда будут такие игры подряд. Для того мы и тренируемся летом, чтобы набрать хорошую форму и быть готовым к подобному календарю», — приводит слова Тиммы официальный сайт «Зенита».