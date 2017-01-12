Пачесас: сложно отыграть 10 очков против команды с такой атакой, как у «Зенита»

Главный тренер «Летувос Ритас»прокомментировал поражение своей команды от «Зенита» (79:88) в матче 2-го тура топ-16 Еврокубка.«Во-первых, поздравляю „Зенит“ с победой, а во-вторых, стоит сказать, что мы не использовали свои шансы при счёте 45:45 и 47:47. В эти моменты мы совершали много глупых потерь, не были достаточно агрессивны в защите и ошибались при разменах игроками. Именно это стоило нам победы. В концовке матча сложно отыграть 10 очков против команды с такой атакой, как у „Зенита“. Мы отпустили их слишком далеко, плохо сыграв в ключевых моментах», — приводит слова Пачесаса официальный сайт «Зенита».