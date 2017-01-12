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Бросок Макконнела с сиреной принёс «Филадельфии» победу над «Нью-Йорком»

12 января 2017, четверг. 05:41. Баскетбол
«Филадельфия Сиксерс» в матче регулярного чемпионата НБА на домашнем паркете одолел «Нью-Йорк Никс» со счётом 98:97.

Встреча проходила в равной борьбе, а её исход определился в концовке заключительной четверти. За 27 секунд до завершения основного времени «Никс» вели со счётом 97:94, однако Джеральд Хендерсон сократил отставание, реализовав штрафные броски, а Ти Джей Макконнел за несколько мгновений до финальной сирены принёс победу «Сиксерс».

Самым результативным игроком встречи стал лидер «Нью-Йорка» Кармело Энтони — 28 очков, его партнёр по команде Деррик Роуз набрал 25 очков. В составе «Филадельфии» лучшим оказался Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 14 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
12 января 2017, четверг. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
98 : 97 (27:32, 20:20, 24:23, 27:22)
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс:
Нью-Йорк Никс:
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Нью-Йорк Никс Филадельфия Сиксерс Деррик Роуз Джоэл Эмбиид Кармело Энтони
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