Бросок Макконнела с сиреной принёс «Филадельфии» победу над «Нью-Йорком»

«Филадельфия Сиксерс» в матче регулярного чемпионата НБА на домашнем паркете одолел «Нью-Йорк Никс» со счётом 98:97.Встреча проходила в равной борьбе, а её исход определился в концовке заключительной четверти. За 27 секунд до завершения основного времени «Никс» вели со счётом 97:94, однакосократил отставание, реализовав штрафные броски, аза несколько мгновений до финальной сирены принёс победу «Сиксерс».Самым результативным игроком встречи стал лидер «Нью-Йорка»— 28 очков, его партнёр по команденабрал 25 очков. В составе «Филадельфии» лучшим оказался, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 14 подборов.