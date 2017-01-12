Картер вышел на 5-е место по количеству реализованных трёхочковых

Защитник «Мемфис Гриззлиз»в матче регулярного чемпионата с «Оклахома-Сити Тандер» (95:103) реализовал три броска из-за дуги и довёл свой общий показатель до 1989 точных трёхочковых.Это позволило ветерану «Мемфиса» сместить с пятого места экс-разыгрывающего, который за свою карьеру сумел реализовать 1988 трёхочковых. Первое место продолжает заниматьс показателем 2973 точных дальних броска.В текущем сезоне Картер проводит на паркете по 23,6 минуты, собирая коллекцию из 8,1 очка, 3,4 подбора и 1,7 передачи в среднем за игру.