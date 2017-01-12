Уайтсайд: не обращаю внимания на слухи об обмене

Центровой «Майами Хит» Хассан Уайтсайд прокомментировал слухи о своём обмене.
«Я никогда не обращал внимания на все эти слухи. Если бы я делал это, то никогда не вернулся бы в НБА. Здесь всегда есть слухи. Многие люди говорили мне разные вещи, чтобы удержать меня от возвращения в лигу.
Я понимал, что нас ожидают большие изменения, когда мы подписали девять новых игроков. Я понимал, что теперь всё будет по-другому. Это совершенно новая команда», – приводит слова Уайтсайда RealGM.
Напомним, ранее стало известно, что руководство «Хит» не планирует расставаться с Хассаном.