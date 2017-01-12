К.Кларк: Лэнгфорд миллион раз вытаскивал УНИКС, а теперь в него тычут пальцем

Форвард УНИКСасчитает несправедливой критику в адрес лидера его команду«Лэнгфорд миллион раз вытаскивал команду на своих плечах. Всем нравилось смотреть, как он забивает решающие броски. Как только пошли неудачи, все начали тыкать пальцем. Его даже критикуют за то, что он в некоторых моментах делает передачи. А как по-другому, если на тебе двойная — тройная опека в каждом матче? Мы поддерживаем Кита, стоим за него. Мы должны помогать ему вне зависимости от того, набирает он свои 20 — 30 очков или нет», — цитирует Кларка «Бизнес Online».