Бывший игрок НБА Айверсон будет выступать в Лиге 3х3

Бывший защитник НБАпринял приглашение американского рэпера Айс Кьюба присоединиться к созданному певцом турниру — Лиге 3х3.«Когда я получил звонок, то не раздумывал. Это же Айс Кьюб, нельзя просто так отказываться от его предложения. Я верю, что это будет очень успешный турнир, и хочу быть его частью. Надеюсь, я как его часть тоже добьюсь успеха», — приводит слова Айверсона ESPN.Помимо Айверсона в новом турнире уже точно будут играть Кеньон Мартин, Чонси Биллапс и Стивен Джексон.