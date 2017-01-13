НБА рассматривает возможности ускорения концовок матчей

НБА рассматривает возможности изменения правил для ускорения концовок матчей, сообщает ESPN. По мнению лиги, обилие тайм-аутов в последние минуты поединков может негативно сказаться на интересе болельщиков, особенно молодых. Так, в недавней встрече между «Хьюстон Рокетс» и «Оклахома-Сити Тандер» 24 секунды чистого игрового времени фактически заняли около девяти минут.Соревновательный комитет лиги тщательно рассмотрит этот вопрос и по окончании нынешнего сезона вынесет свои предложения на рассмотрение собрания правления НБА.