Керр: ускорение необходимо не только в концовке, но и на протяжении всего матча

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз»не только поддержал идею НБА об ускорении концовок матчей, но и развил её.«Ускорение необходимо не только в концовке, но и на протяжении всех 48 минут матча. Это хорошая идея. Например, слишком часто используются видеоповторы. Я ценю стремление лиги обеспечить максимально верную трактовку спорных эпизодов, но частый просмотр повторов приводит к нежелательным последствиям. И, возможно, в последние две минуты поединков нужно разрешать только 20-секундные тайм-ауты», – цитирует Керра San Jose Mercury News.