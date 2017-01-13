Родионов: Адамс – игрок больших возможностей. Это серьёзное усиление «Автодора»

Президент «Автодора»прокомментировал возвращение в строй после травмы защитника«Первая половина сезона для нас сложилась неудачно в силу объективных причин. Среди основных – травма в ДТП Адамса, на которого мы очень рассчитывали, перелом у Забелина. По ходу сезона вынуждены вносить серьёзные коррективы. Джош Адамс присоединился к команде и уже внесён в заявку для участия в Единой лиге ВТБ и Лиге чемпионов. Это очень серьёзное усиление. Судя по тому, в какой форме он находился на момент подписания с ним контракта, это игрок очень больших возможностей. Будем надеяться, что Джош полностью восстановился и принесёт нам большую пользу. Рассчитываем в решающей части сезона с его помощью значительно улучшить свою игру и турнирное положение. Адамс – отличный снайпер и прекрасный защитник, умеющий в баскетболе всё и способный играть на любой позиции от первого до третьего номера», – цитирует Родионова официальный сайт клуба.