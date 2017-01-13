Де Коло: залогом успеха ЦСКА стали действия в обороне

Защитник ЦСКА Нандо де Коло назвал причины победы в матче Евролиги против «Милана» (101:64).
“Пытаюсь вернуть былую форму. Получается с переменным успехом: возвращаться после травм всегда непросто. До сих пор чувствую некоторый дискомфорт, но работаю над этим день за днём.
Сегодня команда отработала просто великолепно. Все мы помнили, что проиграли в Евролиге трижды подряд, но сумели наконец прервать неприятную серию. Залогом успеха стали наши действия в обороне. Конечно, в атаке мы неплохо двигали мяч, набрали довольно много очков, но результат был достигнут именно благодаря первоклассной защите”, — передаёт слова де Коло корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.