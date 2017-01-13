Воронцевич: в матче с «Миланом» у ЦСКА получилась красивая командная игра

Тяжёлый форвард ЦСКАпрокомментировал победу над «Миланом» со счётом 101:64 в матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги, который состоялся 13 января в Москве.«Мы разбирали эту команду, играли против неё на выезде. Сегодня просто не давали им забивать их обычные мячи, выводили соперников на сложные броски. Сами же играли в пас и наслаждались игрой. Из-за этого получилась такая красивая командная игра», — отметил Воронцевич в эфире программы «Все на матч».До этого ЦСКА потерпел в Евролиге три поражения подряд.