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Бунгу-Коло рассказал о жизни в Москве в 30-градусный мороз

14 января 2017, суббота. 00:57. Баскетбол
Форвард «Химок» Нобель Бунгу-Коло рассказал об ощущениях от морозов в России, с которыми он столкнулся впервые.

«Жизнь в России хороша! Мне всё нравится, а все в команде (игроки, тренеры, персонал) помогают чувствовать себя здесь комфортно и уверенно. Я рад, что мы выступаем в хороших турнирах и всё-таки одерживаем много побед, несмотря на поражения. В этом сезоне я хочу выиграть трофей, и над достижением этой цели мы продолжаем работать. Я рад быть в «Химках».

Рождественские морозы? Это мой первый опыт, впервые я столкнулся с погодой в -29 градусов. Было очень холодно, поэтому почти всё время приходилось проводить дома. Даже пару минут на улице кажутся чем-то невероятным, однако, повторюсь, это опыт. Если в такую погоду сидеть дома, то всё отлично», — приводит слова Бунгу-Коло официальный сайт «Химок».
Источник: Официальный сайт БК "Химки" Сообщить об ошибке
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БК Химки Нобель Бунгу-Коло
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