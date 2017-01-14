Бунгу-Коло рассказал о жизни в Москве в 30-градусный мороз

Форвард «Химок»рассказал об ощущениях от морозов в России, с которыми он столкнулся впервые.«Жизнь в России хороша! Мне всё нравится, а все в команде (игроки, тренеры, персонал) помогают чувствовать себя здесь комфортно и уверенно. Я рад, что мы выступаем в хороших турнирах и всё-таки одерживаем много побед, несмотря на поражения. В этом сезоне я хочу выиграть трофей, и над достижением этой цели мы продолжаем работать. Я рад быть в «Химках».Рождественские морозы? Это мой первый опыт, впервые я столкнулся с погодой в -29 градусов. Было очень холодно, поэтому почти всё время приходилось проводить дома. Даже пару минут на улице кажутся чем-то невероятным, однако, повторюсь, это опыт. Если в такую погоду сидеть дома, то всё отлично», — приводит слова Бунгу-Коло официальный сайт «Химок».