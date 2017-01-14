Трипл-дабл Уэстбрука не спас «Оклахома-Сити» от проигрыша «Миннесоте»

«Миннесота Тимбервулвз» на своей площадке обыграл «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла в «Таргет-центре» в Миннеаполисе и закончилась со счётом 96:86 в пользу хозяев.
Самым результативным в составе победителей стал Карл-Энтони Таунс, на счету которого 29 очков и 17 подборов. Эндрю Уиггинс набрал 19 очков, Рики Рубио оформил дабл-дабл — 14 очков, 14 передач. В составе «Оклахомы» трипл-дабл оформил Расселл Уэстбрук — 21 очко, 12 передач, 11 подборов. Энес Кантер также набрал 21 очко, Виктор Оладипо — 19.