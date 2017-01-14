Таунс: «Миннесота» уверена в своих силах

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз»после победы над «Оклахома-Сити Тандер» (96:86) прокомментировал последние результаты команды.«Нет ничего лучше, чем талантливый игрок, который уверен в своих силах. Такие баскетболисты представляют наибольшую опасность. Прямо сейчас мы полны уверенности», – приводит слова Таунса ESPN.Отметим, что для «Тимбервулвз» победа над «Тандер» стала уже третьей кряду. На данный момент «Миннесота» располагается на 12-м месте в турнирной таблице Западной конференции.