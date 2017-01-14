Клэй Томпсон: хочу выступать за «Голден Стэйт» как можно дольше

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз»признался, что приоритетной целью для него является подписание нового контракта с клубом из Окленда.«Я стараюсь не думать об этом. Мне хочется выступать за «Уорриорз» как можно дольше. То, что мы построили здесь, является чем-то особенным. Мне кажется, если я продолжу хорошо играть, то в любом случае буду вознаграждён. Я не собираюсь зацикливаться на деньгах, не буду думать о самом выгодном предложении с финансовой точки зрения. Нужно оставаться скромным и быть благодарным за то, что у меня уже есть», – приводит слова Томпсона NBC Sports.Контракт Клэя с «Голден Стэйт» рассчитан до конца сезона-2018/19.