Е. Колесников: «Автодор» серьёзно готовится к домашнему матчу с «Енисеем»

Защитник «Автодора»поделился ожиданиями накануне матча Лиги ВТБ с «Енисеем». Игра состоится 16 января, начало — в 16:00 мск.«Мы серьёзно готовимся к домашнему матчу с «Енисеем», детально разобрали сильные и слабые стороны противника. Все прекрасно понимают важность предстоящего поединка. Убеждён, нам по силам продлить победную серию. Приложим для этого максимум усилий. Кроме того, хотелось бы отметить присоединившегося накануне к команде Джоша Адамса, которого мы так ждали с начала сезона. С первой же тренировки стало понятно, что он является индивидуально сильным баскетболистом, которого нам не хватало», — приводит слова Колесникова официальный сайт саратовского клуба.