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Е. Колесников: «Автодор» серьёзно готовится к домашнему матчу с «Енисеем»

14 января 2017, суббота. 17:57. Баскетбол
Защитник «Автодора» Евгений Колесников поделился ожиданиями накануне матча Лиги ВТБ с «Енисеем». Игра состоится 16 января, начало — в 16:00 мск.

«Мы серьёзно готовимся к домашнему матчу с «Енисеем», детально разобрали сильные и слабые стороны противника. Все прекрасно понимают важность предстоящего поединка. Убеждён, нам по силам продлить победную серию. Приложим для этого максимум усилий. Кроме того, хотелось бы отметить присоединившегося накануне к команде Джоша Адамса, которого мы так ждали с начала сезона. С первой же тренировки стало понятно, что он является индивидуально сильным баскетболистом, которого нам не хватало», — приводит слова Колесникова официальный сайт саратовского клуба.
Источник: Официальный сайт БК "Автодор" Сообщить об ошибке
Теги
БК Енисей БК Автодор Евгений Колесников
Новости. Баскетбол
14 января 2017, суббота
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