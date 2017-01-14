Д. Иванович: у «Астаны» хорошая игровая структура и организация

Главный тренер «Химок»оценил «Астану» перед матчем в Единой лиге ВТБ. Игра состоится 15 января в 17:00 мск.«Астана» — хорошо организованная команда, которая имеет хорошую игровую структуру. Они уверенно защищаются, меняют защитные и атакующие системы. В их составе есть опытные баскетболисты, умеющие контролировать игру и играющие терпеливо. Я не удивлён тем, что «Астана» занимает шестое место в таблице, так как если вы посмотрите на их выступление, то большого сюрприза не будет, они действительно хороши. Мы провели плохой матч в Мюнхене, в котором не защищались и не показали энергии, и сейчас мы просто обязаны побеждать. У нас нет времени, чтобы менять что-то глобально, однако мы не должны отказываться от своих принципов. В Санкт-Петербурге и Мюнхене мы играли, исходя из нападения, а не от защиты, хотя все предыдущие матчи выигрывали во многом именно благодаря сильной защите. Нужно об этом помнить», — приводит слова тренера официальный сайт «Химок».