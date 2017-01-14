Шталбергс: «Цмоки» — опытная команда, которая может показать качественную игру

Главный тренер «Нижнего Новгорода»поделился мнением перед матчем Лиги ВТБ против «Цмоки-Минск». Игра состоится 15 января в 16:00 мск.«Цмоки» — опытная команда, способная продемонстрировать очень качественный баскетбол. Ключевыми факторами в этом матче для нас станут подбор на собственном щите и предельная внимательность в нападении. Если сумеем взять под контроль эти два компонента и сократим количество ошибок, сможем надеяться на положительный исход. Однако ещё важнее будет показать желание биться за каждый сантиметр площадки», — приводит слова тренера официальный сайт «НН».