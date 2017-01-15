Анциферов: «Автодор» хочет и должен продолжить победную серию

Главный тренер «Автодора»сказал, что его команда попытается победить в матче Лиги ВТБ против «Енисея». Матч состоится 15 января в 17:00 мск.«Конечно же, хотим и должны продолжить победную серию. У нас есть преимущество своей площадки. Постараемся нейтрализовать сильные стороны соперников и максимально эффективно использовать свои, в том числе за счёт большой ротации состава. Адамс должен помочь нам ещё больше увеличить темп игры. Всё зависит от нас, от того, как справимся в защите. Мы серьёзно готовились к предстоящему матчу, который представляет для нас большую важность. Он будет сложным, но мы очень рассчитываем на победу и поддержку болельщиков», — приводит слова тренера официальный сайт «Автодора».