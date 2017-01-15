«Лейкерс» проиграл «Клипперс», Джордан набрал 24 очка, Мозгов — 8

«Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА на уступил «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 97:113.
«Клипперс» завершили первую половину с перевесом в 19 очков, а после перерыва сохранили преимущество.
Самыми результативными игроками в составе победителей стали Деандре Джордан, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 21 подбора, и Крис Пол — 20 очков и 13 передач. Среди игроков «Лейкерс» лучшим с 21 очком оказался Джордан Кларксон.
Тимофей Мозгов за 21 минуту, проведённую на площадке, набрал 8 очков, сделав 5 подборов, 2 перехвата и 1 блок-шот.