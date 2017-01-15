Энтони Дэвис: подборы в нападении «Чикаго» «убили» «Нью-Орлеан»

Мощный форвард «Нью-Орлеан Пеликанс»выделил ключевую причину поражения в матче регулярного чемпионата с «Чикаго Буллз».«Подборы в нападении соперника «убили» «Нью-Орлеан». С этим трудно бороться. Наша защита в целом работала хорошо. Мы позволили «Чикаго» реализовать всего 42 % бросков с игры. Но когда отдаёшь 21 подбор на своем щите, сложно претендовать на победу. К тому же Дуэйн Уэйд несколько раз попал из тяжёлых положений. Нам нужно просто лучше подбирать мяч», – цитирует Дэвиса ESPN.Встреча завершилась поражением «Пеликанс» со счётом 99:107.