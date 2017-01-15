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Сильвер: НБА рассмотрит возможность создания организации в Мехико

15 января 2017, воскресенье. 15:14. Баскетбол
Комиссар НБА Адам Сильвер не исключает возможности расширения лиги в Мексику.

«НБА рассмотрит возможность создания организации в Мехико. Тут перспективный рынок с населением около 20 миллионов человек. Расширение лиги в Мексику откроет дверь для остальной Латинской Америки, а это очень важно. В Мехико есть прекрасная арена, а продажи билетов свидетельствуют об интересе к баскетболу.
Но для начала мы станем проводить здесь больше матчей регулярного чемпионата или организуем какой-то турнир», – цитирует Сильвера ESPN.
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Адам Сильвер
Новости. Баскетбол
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