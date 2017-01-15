Сильвер: НБА рассмотрит возможность создания организации в Мехико

Комиссар НБАне исключает возможности расширения лиги в Мексику.«НБА рассмотрит возможность создания организации в Мехико. Тут перспективный рынок с населением около 20 миллионов человек. Расширение лиги в Мексику откроет дверь для остальной Латинской Америки, а это очень важно. В Мехико есть прекрасная арена, а продажи билетов свидетельствуют об интересе к баскетболу.Но для начала мы станем проводить здесь больше матчей регулярного чемпионата или организуем какой-то турнир», – цитирует Сильвера ESPN.