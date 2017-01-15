24 очка Миннерата помогли «Автодору» вырвать победу у «Енисея»

Саратовский «Автодор» на своей площадке переиграл красноярский «Енисей» со счётом 94:87 в регулярном первенстве Единой лиги ВТБ. В напряжённое борьбе гостям удалось добиться преимущества "+5" перед последней четвертью, но в заключительном отрезке саратовцы вырвались вперёд, а рывок 6:0 в концовке обеспечил им победу.Результативнее всех в этом матче сыгрализ «Енисея», набравший 27 очков.принёс «Автодору» 24 балла. Винсент Хантер оформил дабл-дабл из 18 очков и 15 подборов.