Быков: победа для «Автодора» важнее качества игры

Капитан саратовского «Автодора»дал комментарий после победы клуба над «Енисеем» (94:87).«Выиграли нужный матч. «Енисей» в этом сезоне показывает хороший баскетбол, подтверждением чему служит ряд громких побед с участием красноярской команды. Мы находимся в поиске своей игры. Сегодня важно было заиграть новичка, но не в ущерб результату. Игра получилась скомканной, но на данный момент победа важнее качества самой игры. Благодарен болельщикам, которые очень помогли нам своей поддержкой», — приводит слова Быкова сайт клуба.