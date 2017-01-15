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Порзингис может пропустить ближайшие два матча «Нью-Йорка»

15 января 2017, воскресенье. 23:36. Баскетбол
Мощный форвард «Нью-Йорк Никс» Кристапс Порзингис рассказал, что не сыграет с «Торонто Рэпторс» 15 января и может пропустить следующий матч с «Атлантой Хоукс».

«Мне надо восстановиться на 100 %, прежде чем я снова выйду на площадку. Мне надо взять время, успокоиться немного. Я слишком сильно хочу выйти на площадку. У нас впереди жёсткий график. Я хочу вернуться как можно скорее. Но в то же время я хочу убедиться, что я здоров и могу 100-процентно помогать команде», — приводит слова Порзингиса Bleacher Report.
Источник: Bleacher Report Сообщить об ошибке
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Нью-Йорк Никс Кристапс Порзингис
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