«Торонто» победил «Нью-Йорк», Дерозан и Кэрролл набрали 43 очка на двоих

В матче регулярного чемпионата НБА «Торонто Рэпторс» на домашней арене обыграл «Нью-Йорк Никс» со счётом 116:101.Хозяева завершили первую половину встречи с перевесом в 15 очков. В третьей четверти «Никс» набрали всего 8 очков, позволив «Торонто» упрочить лидерство, а в заключительной сократили отставание, но это никак не повлияло на исход матча.В составе победителей следует отметить, набравших соответственно 23 и 20 очков. Среди игроков «Нью-Йорка» лучшим с 18 очками оказался