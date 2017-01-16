«Оклахома» обыграла «Сакраменто», Уэстбрук оформил 20-й трипл-дабл в сезоне

«Оклахома-Сити Тандер» победил «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла в «Голден Уан-центре» в Сакраменто и закончилась со счётом 122:118 в пользу гостей.
Самым результативным в составе «Оклахомы» стал Расселл Уэстбрук, оформивший трипл-дабл — 36 очков, 11 подборов и 10 передач. В активе Энеса Кантера дабл-дабл — 29 очков, 12 подборов. У «Сакраменто» следует отметить Демаркуса Казинса (31 очко, 11 подборов) и Руди Гэя (22 очка, 10 подборов).
Отметим, что Уэстбрук оформил свой 20-й трипл-дабл в текущем сезоне.