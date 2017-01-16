Айзея Томас: я не оскорблял семью Шрёдера

Лидер «Бостон Селтикс» Айзея Томас прокомментировал слова разыгрывающего «Атланты Хоукс» Денниса Шрёдера, который обвинил его в оскорблении своей семьи.
«Я даже не знаю его маму, чтобы оскорблять её. Он просто лжёт. С этого момента я вообще не хочу говорить о Шрёдере, потому что он не находится на том уровне, на котором я хочу быть. Я больше не сфокусирован на нём», – цитирует Томаса ESPN.
В текущем сезоне Айзея принял участие в 36 матчах, собирая коллекцию из 28,2 очка, 6,2 передачи и 2,7 подбора в среднем за игру.