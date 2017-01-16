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175 лет назад
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Харден оформил 12-й трипл-дабл в сезоне
16 января 2017, понедельник. 11:04.
Баскетбол
Защитник «Хьюстон Рокетс»
Джеймс Харден
в
матче
регулярного чемпионата с «Бруклин Нетс» (137:112) оформил трипл-дабл, собрав коллекцию из 22 очков, 11 подборов и 11 результативных передач.
Этот трипл-дабл стал для лидера «Хьюстона» уже 12-м в текущем сезоне.
Посмотреть видео можно, перейдя по
следующей ссылке
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Хьюстон Рокетс
Джеймс Харден
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Новости. Баскетбол
16 января 2017, понедельник
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