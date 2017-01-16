Лю: у «Кливленда» и «Голден Стэйт» есть противостояние

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю считает, что у его клуба есть принципиальное соперничество с «Голден Стэйт Уорриорз», с чем не согласен лидер его клуба Леброн Джеймс.
«Две команды играли друг с другом в финале два года подряд и разделили победы, так что я считаю это противостоянием. Но сейчас обе команды разбираются сами с собой. У нас появилось пополнение в лице Кайла Корвера, и мы пытаемся встроить его в свою игру, учитывая его предпочтения. Обе команды решают свои задачи», — приводит слова Лю USA Today.