«Голден Стэйт» разгромил «Кливленд» "+35", у Томпсона и Карри в сумме 46 очков

«Голден Стэйт Уорриорз» добился уверенной победы над «Кливленд Кавальерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 126:91.Хозяева здорово начали встречу и не давали сопернику возможности вернуться в игру. Их максимальный перевес составлял 39 очков. Для «Кавальерс» это поражение стало 11-м в сезоне и третьим в последних четырёх играх, но они продолжают лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. У «Уорриорз», лидирующих на Западе, по-прежнему лишь шесть осечек.Самым результативным игроком матча стал, набравший 26 очков, а на счету его партнёра по «Голден Стэйт»20 очков и 11 результативных передач. У «Кливленда» стоит отметить Леброна Джеймса с 20 очками и 8 подборами.