«Нижний Новгород» подписал контракт с Дижоном Томпсоном

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» объявил о заключении соглашения с американским форвардом. Контракт с Дижоном рассчитан до конца сезона-2017/18.33-летний игрок ранее выступал за «Нижний Новгород» с 2012 по 2014 год. Тогда Томпсон помог команде пройти в полуфинал Еврокубка и завоевать серебряные медали Единой лиги ВТБ.Сезон-2016/17 Дижон начинал в клубе АЕК (Ларнака), после чего подписал краткосрочный контракт с израильским «Хапоэлем», в составе которого он набирал по 5,2 очка, 2,8 подбора и 0,5 передачи в среднем за игру.Согласно регламенту Еврокубка форвард не сможет принимать участие в матчах турнира, однако его появление в Единой лиге ВТБ запланировано уже на матч с ВЭФом 21 января.