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«Нижний Новгород» подписал контракт с Дижоном Томпсоном

17 января 2017, вторник. 14:06. Баскетбол
Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» объявил о заключении соглашения с американским форвардом Дижоном Томпсоном. Контракт с Дижоном рассчитан до конца сезона-2017/18.

33-летний игрок ранее выступал за «Нижний Новгород» с 2012 по 2014 год. Тогда Томпсон помог команде пройти в полуфинал Еврокубка и завоевать серебряные медали Единой лиги ВТБ.

Сезон-2016/17 Дижон начинал в клубе АЕК (Ларнака), после чего подписал краткосрочный контракт с израильским «Хапоэлем», в составе которого он набирал по 5,2 очка, 2,8 подбора и 0,5 передачи в среднем за игру.

Согласно регламенту Еврокубка форвард не сможет принимать участие в матчах турнира, однако его появление в Единой лиге ВТБ запланировано уже на матч с ВЭФом 21 января.
Источник: Официальный сайт БК "Нижний Новгород" Сообщить об ошибке
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