Дижон Томпсон: рад вернуться в «Нижний Новгород»

Форвардпрокомментировал подписание контракта с «Нижним Новгородом».«Я рад вернуться в «Нижний Новгород» и надеюсь, что смогу быть полезен команде. К сожалению, я не смогу играть в Еврокубке, но в Единой лиге ВТБ постараюсь сделать всё возможное, чтобы привести команду к успеху. У меня остались хорошие воспоминания о времени, проведённом в составе нижегородского клуба, хочется верить, что болельщики меня тоже не забыли», – приводит слова Томпсона официальный сайт БК «Нижний Новгород».