Айзея Томас: стараюсь не оставаться в стороне в решающие моменты матчей

Разыгрывающий «Бостон Селтикс»рассказал, почему предпочитает брать на себя ответственность за исполнение важных бросков.«Я всегда хочу принимать главное участие в решающие моменты матчей. В детстве я видел, как Коби Брайант, Аллен Айверсон и Майкл Джордан делали это. Они относились к этим моментам как к обычным. Вот так я это чувствую. Многие парни не хотят брать на себя исполнение важных бросков. Они напуганы, потому что думают о промахе. Я работал слишком много, так что не могу позволить себе не пользоваться этими моментами», – приводит слова Томаса ESPN.Отметим, что в последних 15 матчах Айзея набирал в среднем по 13,6 очка в заключительной четверти.