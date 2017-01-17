Холден: в отношении Лэнгфорда судьи приняли три очень сомнительных решения

Экс-игрок ЦСКА и сборной Россиивысказал мнение относительно трактовки отдельных эпизодов с участием атакующего защитника УНИКСав матче Единой лиги ВТБ с ЦСКА.«Я никогда не видел таких сомнительных судейских решений в отношении одного из лучших баскетболистов Европы. Не одно, а целых три очень спорных свистка. Весьма печально», – написал Холден в своём микроблоге в социальной сети «Твиттер».Встреча завершилась поражением УНИКСа со счётом 91:105.