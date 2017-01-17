Холден: в отношении Лэнгфорда судьи приняли три очень сомнительных решения
17 января 2017, вторник. 21:14.
Баскетбол
Экс-игрок ЦСКА и сборной России Джон Роберт Холден
высказал мнение относительно трактовки отдельных эпизодов с участием атакующего защитника УНИКСа Кита Лэнгфорда
в матче Единой лиги ВТБ с ЦСКА.
«Я никогда не видел таких сомнительных судейских решений в отношении одного из лучших баскетболистов Европы. Не одно, а целых три очень спорных свистка. Весьма печально», – написал Холден в своём микроблоге в социальной сети «Твиттер».
Встреча завершилась поражением УНИКСа со счётом 91:105.