Шталбергс: всё, о чём говорили до матча, игроки «НН» не выполнили

Главный тренер «Нижнего Новгорода»прокомментировал поражение своей команды в матче Еврокубка против «Летувос Ритас» (63:97).«Ребята должны поменять своё отношение к делу, так дальше работать невозможно. Понимаю, что игроки устали. Но перед игрой специально просил их, чтобы в каждом моменте присутствовала концентрация. Но её не было. Сейчас им предстоит сделать выбор, что будет дальше, в каком направлении они собираются двигаться.Очень недоволен игрой. Речь не идёт о системе игры в защите в целом. Даже при игре один на один сыграли плохо. Всё, о чём говорили до матча, не выполнили. Там, где говорили делать одно, делали совсем другое. В результате соперник нас наказывал и трёхочковыми, и бросками из-под кольца. И это продолжалось в течение всего матча», — приводит слова тренера «Р-Спорт».