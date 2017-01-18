Пол выбыл на 6-8 недель из-за разрыва связок пальца руки

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс»выбыл из строя на срок от 6 до 8 недель после операции на большом пальце левой небросковой руки, сообщил официальный сайт организации. Игрок получил травму во время матча регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер». Рентген не обнаружил у него перелома, но МРТ выявила разрыв связок, требующий оперативного вмешательства.В нынешнем сезоне Пол набирает по 17,5 очка, совершает по 5,3 подбора и отдаёт по 9,7 передачи за 31 минуту в среднем за игру.