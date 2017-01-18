К. Леонард: на каждый поединок выхожу как на седьмой матч финала

Лёгкий форвард «Сан-Антонио Спёрс»поделился секретом своей успешной игры после победы во встрече регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз».«Очень рад, что «Сан-Антонио» победил. Я просто выхожу на каждый поединок как на седьмой матч финальной серии. При этом вообще не думаю о личной статистике, а только делаю всё возможное для победы», – цитирует Леонарда ESPN.Встреча завершилась победой «Спёрс» со счётом 122:114, а Леонард в ней набрал 34 очка, совершил 7 подборов и отдал 5 передач.