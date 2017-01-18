Попович: «Сан-Антонио» ещё не набрал желаемую форму

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс», несмотря на победу в матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз», не совсем доволен текущим состоянием своей команды.«Сан-Антонио» ещё не набрал желаемую форму. Не знаю почему, но это мне известно точно. И ни одна команда в лиге не набрала. Возможно, только «Голден Стэйт». Но остальные пока лишь пытаются выйти на свой пик», – цитирует Поповича ESPN.Встреча завершилась победой «Спёрс» со счётом 122:114. Сейчас они занимают второе место в НБА с 32 победами при 9 поражениях.