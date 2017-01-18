Джини Басс встретилась с Мэджиком Джонсоном, чтобы обсудить будущее «Лейкерс»

Совладелица и исполнительный вице-президент «Лос-Анджелес Лейкерс»встретилась с легендарным экс-игроком команды, сообщает ESPN. Точное содержание их беседы, которая прошла в ресторане арены «Стэйплз Центр», пока неизвестно, но, по сведениям близких к Басс источников, она собирает авторитетные мнения о возможном направлении развития организации.«Лейкерс» три последних сезона подряд не выходили в плей-офф, а в нынешнем регулярном чемпионате уже проиграли 31 из 46 матчей.